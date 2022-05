VICENZA – La Lega in Consiglio chiede i taser per la Polizia Locale

La Lega torna nuovamente a trattare l’argomento sicurezza e lo fa presentando una mozione in Consiglio comunale.

Dopo aver analizzato a che punto siano le trattative in merito alla possibilità di dare il via alla sperimentazione dell’utilizzo, si chiede che la Polizia Locale sia dotato della pistola elettrica e gli agenti adeguatamente addestrati e formati e di dare mandato al Comandante della Polizia Locale di redigere un piano d’acquisto dei dispositivi necessari e utili per svolgere le funzioni loro affidate.

“La volontà – esordisce la Consigliera Pranovi – è Proteggere gli agenti e salvare vite, grazie all’utilizzo di quest’arma non letale, gli agenti avranno un mezzo in più per ridurre, se non eliminare, i rischi derivanti dalle aggressioni senza la necessità d’impiegare misure più drastiche”.

Il Taser ha sicuramente un forte effetto deterrente ma sicuramente la sua natura sta nella reale capacità risolutiva di una svariata serie di eventi critici a tutela dell’incolumità pubblica in cui può essere impiegato.

“Si tratta d’uno strumento utile a garantire maggior sicurezza agli operatori delle forze dell’ordine nel loro quotidiano lavoro – prosegue Matteo Reginato, capogruppo della Lega in Consiglio comunale “Serve però – continua il consigliere leghista – “attivarsi quanto prima ad avviare la formazione agli agenti di Polizia Locale necessaria per l’utilizzo dei dispositivi ad impulso elettrico.

“Mi auguro – conclude Pranovi – che questo documento possa trovare l’unanimità del Consiglio, con l’obiettivo di fornire uno strumento che possa aiutare a gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo nelle attività di controllo del territorio.