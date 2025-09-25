Vicenza – Inseguimento da film sulla A4: tre denunciati dopo follia a 170 km/h

Vicenza, 25 settembre 2025 – Nel corso della giornata di ieri, gli operatori della Squadra Mobile, sezione “Reati contro il patrimonio”, della Questura di Vicenza, durante i controlli finalizzati a prevenire furti e rapine ai danni di operatori del settore orafo, hanno intercettato un’autovettura bianca con tre persone sospette a bordo.

Il veicolo è stato pedinato in autostrada A4, a partire dal casello di Vicenza Est, fino a quando gli agenti hanno tentato di fermarlo prima del casello di Vicenza Ovest. Il conducente, tuttavia, ha ignorato l’alt e ha iniziato una guida spericolata, raggiungendo velocità di circa 170 km/h in un tratto di intenso traffico, mettendo a rischio la propria sicurezza, quella degli agenti e degli altri utenti della strada. Nonostante l’attivazione dei dispositivi acustici e visivi di emergenza, il veicolo ha continuato la marcia uscendo al casello di Montecchio Maggiore senza pagare il pedaggio.

Sul raccordo di uscita Montecchio Maggiore-Brendola, la vettura è stata finalmente fermata. Alla guida si trovava un cittadino italiano di 23 anni, incensurato, ma senza patente di guida. I due passeggeri, rispettivamente di 22 e 23 anni, erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, la persona e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutti e tre sono stati muniti di foglio di via obbligatorio dal Questore di Vicenza e denunciati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.