VICENZA – Incidente in zona Fiera: traffico in tilt

Un incidente che ha coinvolto diversi mezzi ha messo a dura prova il traffico in zona Fiera a Vicenza stamane intorno alle 8.30. Vi sarebbero diversi mezzi coinvolti ma fortunatamente non vi sarebbero feriti gravi. L’incidente è accaduto nei pressi della rotatoria degli Scaligeri, nella corsia che dall’autostrada porta verso la stessa rotatoria. Sul posto la Polizia Locale. Disagi al traffico per il flusso di veicoli in entrata dall’autostrada e per tutte le strade afferenti la rotatoria