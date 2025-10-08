Vicenza – Impennate e manovre pericolose in motorino con targa a scomparsa: multa a 17enne

Pensava di poter sfuggire ai controlli con un ingegnoso trucco meccanico, ma è stato smascherato dalla Polizia locale di Vicenza. Un diciassettenne, studente, è stato fermato lunedì 6 ottobre intorno alle 7.30 in viale Sant’Antonino, dopo essere stato segnalato più volte per manovre pericolose e impennate in varie zone della città.

Il giovane guidava un motociclo dotato di un dispositivo artigianale nascosto sotto la sella, in grado di far ruotare la targa e renderla invisibile a comando. Tirando un cavo, la placca posteriore scompariva del tutto, eludendo telecamere e controlli su strada.

Il mezzo, già segnalato in passato e riuscito a sfuggire a un precedente controllo proprio grazie alla targa “fantasma”, è stato individuato grazie alle ricerche avviate dagli agenti e fermato con il supporto di un’auto civetta.

Durante l’ispezione, oltre al meccanismo di occultamento, gli agenti hanno riscontrato anche modifiche non omologate al sistema di illuminazione e agli specchietti retrovisori. Il ragazzo è stato immediatamente sanzionato e i genitori, avvisati e giunti sul posto, hanno preso atto dei provvedimenti.

Al minorenne sono state contestate le violazioni degli articoli 78 e 79 del Codice della strada, che puniscono le alterazioni costruttive e l’uso di dispositivi non conformi. Le multe superano i 500 euro, con il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di sottoporre il veicolo a revisione straordinaria dopo il ripristino alle condizioni originali.

L’operazione rientra nell’attività di controllo e prevenzione della Polizia locale di Vicenza, volta a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle regole da parte di tutti gli utenti della strada.