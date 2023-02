VICENZA – Il Questore espelle un soggetto pericoloso: lunga serie di crimini alle spalle, verrà spedito in Marocco

Nella prima mattinata odierna, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno scortato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari un 26enne di nazionalità marocchina, da poco scarcerato dalla Casa Circondariale di Vicenza ove era detenuto per gravi reati.

L’individuo, noto alle Forze dell’Ordine per essere stato più volte denunciato ed arrestato, verrà nelle prossime settimane imbarcato su un volo aereo per il Paese d’origine.

Nell’agosto del 2019 a Pederobba, unitamente ad un cugino, costui aveva provocato gravi lesioni personali ad un connazionale colpendolo ripetutamente con un coltello alla mano ed al braccio e successivamente con calci e pugni in testa e in faccia. Un mese dopo veniva arrestato perché, unitamente ad un complice, entrambi travisati, avevano costretto con violenze e minacce il conducente di un’auto a consegnare il denaro e il cellulare in suo possesso.

Anche nel 2016 era stato arrestato a Modena per aver posto in essere una rapina all’interno di un Supermercato LIDL.

L’uomo, in passato, era già stato destinatario di diversi provvedimenti restrittivi della libertà personale e della Misura di Prevenzione Personale dell’AVVISO ORALE, emesso nei suoi confronti dal Questore.

Dopo aver trascorso l’ultimo periodo di detenzione nel Carcere di Vicenza, in considerazione del suo profilo criminale e dei gravissimi precedenti a suo carico, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ne ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Bari, in attesa, come si è detto poc’anzi, di essere quanto prima imbarcato su un volo aereo per Rabat.