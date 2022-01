VICENZA – Il Comune cerca tre insegnanti per scuole d’infanzia

Il Comune ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di insegnante di scuola dell’infanzia a tempo pieno ed indeterminato (categoria C).

La scadenza per la presentazione delle domande è lunedì 14 febbraio.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Vicenza

https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/304645

Data pubblicazione: 14/01/2022

Scadenza presentazione domanda: 14/02/2022 23:59

Settore: Risorse umane, organizzazione, formazione

Responsabile del procedimento: dott.ssa Isabella Frigo

Proponente: Comune di Vicenza 00516890241

Determina/e: n. 2610 del 6.12.2021

Per procedere alla iscrizione on – line collegarsi alla seguente pagina:

https://www.comune.vicenza.it/servizi/concorsi/insinfanzia2022/

