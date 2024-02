VICENZA – Guida con patente falsa: fermato e denunciato

Lunedì 5 febbraio un equipaggio in servizio di “Volante” della Polizia di Stato, transitando in Via D’Annunzio (quartiere Ferrovieri di Vicenza), notava un’auto che alla vista della Volante rallentava notevolmente l’andatura di marcia. Insospettiti da tale comportamento, gli Agenti di Polizia procedevano al controllo dell’autovettura e dei loro passeggeri.

Dal controllo della patente del conducente emergevano immediati dubbi sulla sua autenticità in quanto, rilasciata dalle Autorità romene, malgrado apparentemente genuina, si evidenziavano visibili difformità degli elementi di sicurezza di solito inseriti nel documento.

Per tale motivo Z.S., 26enne cittadino pakistano in regola con le norme di soggiorno italiane, veniva condotto presso gli Uffici della Questura dove, dopo essere stato compiutamente identificato e sottoposto al fotosegnalamento, veniva denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per falsità materiale commessa dal privato.