VICENZA – Incidente mortale sul cavalcavia di Ponte Alto, traffico in tilt

In aggiornamento

Ore 19.15 – Ci è stato segnalato un incidente sul cavalcavia di Ponte Alto, viale degli Scaligeri. Non si conosce ancora la dinamica esatta dell’incidente e l’identità della persona deceduta. Si tratta di una donna che è stata investita e uccisa mentre camminava sulla tangenziale. Il traffico è rimasto a lungo bloccato sul cavalcavia direzione autostrada. Viabilità in zona Ovest rallentata. Sul posto Polizia Stradale, Polizia Locale e il Suem 118. L’incidente è avvenuto sul cavalcavia in direzione autostrada, nel tratto sopra la rotatoria di Ponte Alto.