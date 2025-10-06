CRONACA
6 Ottobre 2025 - 15.14

Vicenza, donna cade da un palazzo: choc in via Battaglione Framarin

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Tragedia poco dopo le 14.30 di oggi in via Battaglione Framarin, dove una donna di circa 60 anni è precipitata, perdendo la vita, dal palazzo che ospita l’Ater e molti altri uffici. Il corpo è finito sull’asfalto, tra le panchine del bar Eclisse e l’edicola accanto, a pochi passi dall’ingresso del locale.

Alcuni passanti e i clienti della zona hanno riferito di aver sentito un tonfo secco, improvviso, che ha richiamato subito l’attenzione sulla scena. Si tratterebbe di un gesto estremo. La donna si sarebbe gettata finendo sul cornicione presente al primo piano e finendo a qualche metro dall’edificio, verso la sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del Suem 118 e le pattuglie della polizia per i rilievi e gli accertamenti del caso. Lo choc fra chi ha assistito è stato immediato, in una molto frequentata dagli impiegati in zona.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicenza, donna cade da un palazzo: choc in via Battaglione Framarin | TViWeb Vicenza, donna cade da un palazzo: choc in via Battaglione Framarin | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy