Vicenza, donna cade da un palazzo: choc in via Battaglione Framarin

Tragedia poco dopo le 14.30 di oggi in via Battaglione Framarin, dove una donna di circa 60 anni è precipitata, perdendo la vita, dal palazzo che ospita l’Ater e molti altri uffici. Il corpo è finito sull’asfalto, tra le panchine del bar Eclisse e l’edicola accanto, a pochi passi dall’ingresso del locale.

Alcuni passanti e i clienti della zona hanno riferito di aver sentito un tonfo secco, improvviso, che ha richiamato subito l’attenzione sulla scena. Si tratterebbe di un gesto estremo. La donna si sarebbe gettata finendo sul cornicione presente al primo piano e finendo a qualche metro dall’edificio, verso la sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del Suem 118 e le pattuglie della polizia per i rilievi e gli accertamenti del caso. Lo choc fra chi ha assistito è stato immediato, in una molto frequentata dagli impiegati in zona.