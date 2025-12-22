CRONACAVICENZA e PROVINCIA
22 Dicembre 2025 - 10.27

Vicenza – Furto da migliaia di euro, la pista porta a un egiziano: recuperate attrezzature professionali

REDAZIONE
Vicenza – Attrezzature professionali sottratte a una società del settore audiovisivo tornano alla luce grazie a un’attività investigativa dei Carabinieri. Nella giornata del 19 dicembre 2025 i militari della Stazione di Vicenza hanno recuperato parte della refurtiva provento di un furto denunciato nei mesi scorsi, portando all’iscrizione di una persona nel registro degli indagati per ricettazione.

L’operazione è il risultato di un’articolata attività di polizia giudiziaria condotta nell’ambito delle indagini sul furto di materiale tecnico di elevato valore economico e professionale ai danni della “Videomedia S.p.A.”, società con sede legale a Vicenza, attiva nella produzione audiovisiva. Il colpo, denunciato nel mese di settembre 2025, aveva riguardato attrezzature fondamentali per l’operatività dell’azienda.

In esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dall’Autorità giudiziaria competente, i Carabinieri hanno effettuato un controllo nei confronti di O.H.H.A., cittadino egiziano di 37 anni. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti due supporti per videocamera, successivamente riconosciuti come parte del materiale rubato.

I beni recuperati, ritenuti strumentali all’attività lavorativa della società danneggiata, sono stati sottoposti a sequestro in quanto corpo del reato. La restituzione al legittimo proprietario avverrà dopo le determinazioni dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio condotte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio vicentino, con particolare attenzione alla tutela delle imprese e delle attività professionali, spesso bersaglio di furti mirati per il valore e la rivendibilità delle attrezzature sottratte.

