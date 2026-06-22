METEO
22 Giugno 2026 - 16.36

Meteo, domani si attenua il caldo sulla montagna veneta. Allerta gialla per disagio fisico su pedemontana e pianura

Nicoletta Ugolini
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Venezia, 22 giugno 2026 – Permangono nel territorio regionale condizioni di disagio fisico in prevalenza intenso, almeno localmente moderato sulle zone montane. Potrebbero verificarsi rovesci o temporali da locali a sparsi sulle zone montane nelle ore pomeridiane, in possibile occasionale sconfinamento sulla pianura settentrionale nelle ore serali e notturne; la probabilità di fenomeni intensi è contenuta. Alla luce di queste valutazioni, per la giornata di domani martedì 23 giugno, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla (fase di attenzione) per disagio fisico da calore in tutto il territorio regionale eccetto su Dolomiti occidentali ed orientali, Feltrini, Prealpi Vicentine ed Altopiano Sette Comuni, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale, Prealpi Bellunesi, Valbelluna/Feltrino, Alpago e Cansiglio. 

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