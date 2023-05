VICENZA – Fermati 7 parcheggiatori abusivi all’Ospedale

Nelle ultime settimane la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nei parcheggi adiacenti all’Ospedale “San Bortolo”.

Tale attività operative sono state disposte dal Questore allo scopo di contrastare la presenza di “parcheggiatori abusivi” che gravitano nella zona, creando fastidi e disagi ai cittadini che devono accedere al Nosocomio.

Nel corso della sola giornata di ieri i controlli effettuati dalle Pattuglie della Squadra “Volanti”, supportate dagli Agenti in servizio presso l’Ufficio della Polizia dell’Ospedale “San Bortolo”, hanno di individuare e, di conseguenza, allontanare dalla zona 7 di costoro, che insistentemente chiedevano denaro a chi era intento a parcheggiare. Alla vista degli Agenti in divisa si sono dati tutti a precipitosa fuga, per poi essere fermati ed identificati poco dopo.

Uno di essi – tale S.S., 40enne cittadino indiano irregolare in Italia – essendo sprovvisto di documenti di identità e privo del Permesso di Soggiorno, veniva accompagnato in Questura e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Al termine degli atti amministrativi il Questore della Provincia di Vicenza paolo Sartori ha emesso a suo carico un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.