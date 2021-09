VICENZA – Fermate dei bus accessibili: lavori su 20 punti in città

Hanno preso il via gli interventi per rendere accessibili 22 fermate degli autobus cittadini, in attuazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

Il primo intervento, in particolare, è stato eseguito in viale Btg. Framarin, davanti al Teatro Comunale, con l’adeguamento dell’area di attesa all’altezza del mezzo pubblico per consentire una salita agevole agli autobus.

“La scelta dell’amministrazione comunale di migliorare la qualità urbana di alcuni percorsi significativi del centro storico e dei quartieri passa anche attraverso l’adeguamento delle fermate del trasporto pubblico locale – ha dichiarato il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron -. Resta alta l’attenzione, infatti, verso le necessità delle persone con disabilità motorie e visive, anziani e famiglie con carrozzine così da rendere loro più agevole la fruizione dei percorsi urbani e degli spazi pubblici”.

I lavori che hanno preso il via ieri e che sono eseguiti dall’impresa Sice di Aragona (Ag), si protrarranno fino a inizio 2022 e riguarderanno le fermate di via Pecori Giraldi, via Cairoli, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Lago Maggiore, via Mentana, via Maffei, via dei Laghi, via Corelli e, appunto, viale Btg. Framarin.

Dalla seconda settimana di ottobre prenderanno il via, inoltre, i lavori in altre fermate dei bus a cura dell’impresa Gruppo Saccardo di Thiene e si protrarranno per tre mesi. Si tratta delle fermate di piazza San Giuseppe, viale Milano, contra’ Pedemuro San Biagio, viale Giuriolo.

A seconda del contesto, si realizzeranno rampe con pendenza adeguata; si provvederà al rialzo del marciapiede rispetto alla quota stradale per tutta la lunghezza dello spazio di sosta degli autobus; si poserà specifica pavimentazione tattile per la disabilità visiva; si sposteranno le paline di fermata, e molto altro.

I singoli interventi riguarderanno fermate servite dalle linee ad alta mobilità (LAM), vicine a grandi poli attrattori e altre linee di trasporto pubblico locale, e si estenderanno fino all’attraversamento pedonale più vicino.

L’importo complessivo dei lavori è pari a 208 mila euro.