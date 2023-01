VICENZA – Espulso un altro soggetto pericoloso: i provvedimenti del Questore

Lo scorso fine settimana e sino alla tarda serata di ieri il Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI, così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,ha disposto con specifica Ordinanza l’intensificazione delle attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, allo scopo di prevenire e contrastare in maniera adeguata i reati che destano maggiore allarme sociale e di incrementare, nel contempo, la presenza e la visibilità delle Forze di Polizia sul territorio, rendendo più immediata, in questo delicato periodo che si sta affrontando, la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Le attività operative – effettuate con l’impiego di circa 30 donne ed uomini appartenenti alla Questura di Vicenza, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Locale di Vicenza ed al Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – si sono concentrate prevalentemente nella zona di Campo Marzo e nei dintorni della Stazione Ferroviaria, nel Quadrilatero, in Via Rattazzi, nell’area del Park Verdi, in Piazzale Bologna e Via Battaglione Monte Berico, Via Gorizia e Via San Lazzaro.

Una specifica azione di minuzioso controllo ha interessato alcuni edifici abbandonatiove era stata segnalata dalla cittadinanza la presenza di soggetti senza fissa dimora. Tale attività ha riguardato in particolare l’immobile che si trova tra Via Genova e Via Torino; in tale contesto sono state rilevate evidenti tracce di presenze non autorizzate da parte di soggetti soliti utilizzare luoghi come questo quale punto di riferimento per bivacchi o, fatto ancor più grave, per compiere attività illecite. Nei confronti della proprietà– in passato già formalmente richiamata dal Questore circa l’obbligo di predisporre idonei sistemi di difesa passiva e tutte quelle accortezze necessarie ad evitare l’ingresso di intrusi, nonché riguardo alle possibili responsabilità di carattere civile e penale nelle quali può incorrere – verranno ora adottati provvedimenti sanzionatori.

Un cittadino nigeriano di anni 35 domiciliato a Frosinone e con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, tra i quali rissa, rapina aggravata, spaccio di stupefacenti, furto, ricettazione e violazione al Foglio di Via, sorpreso in Città in orario notturno ed in possesso di un coltello a serramanico e di attrezzi atti allo scasso, è stato condotto all’Ufficio Immigrazione per attuare la verifica della sua posizione nel nostro Paese. Per quanto sopra evidenziato, pertanto, il Questore Sartori ha emesso nei confronti di costui un ORDINE di ALLONTANAMENTO dal Territorio Nazionale, disponendone l’immediato accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari.

Si tratta, questa, della 5’ espulsione con trasferimento ad un C.P.R. effettuata dalla Questura di Vicenza nelle ultime 2 settimane.

L’attenzione delle pattuglie si è rivolta anche al quartiere “Laghetto” dove è stata segnalata una potenziale recrudescenza di dinamiche legate alla microcriminalità diffusa (furti e quant’altro).

Complessivamente – anche nel corso dei 5 Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono in Città – sono stati controllati 6 Esercizi Pubblici, 48 autoveicoli e 134 persone, di cui 54 straniere e 27 con precedenti penali e/o di Polizia.

Il Questore, quindi, al termine delle operazioni ha adottato i seguenti Provvedimenti:

4 Fogli di Via Obbligatori – Misura di Prevenzione Personale prevista dal Codice delle Leggi Antimafia – a carico di altrettanti cittadini italiani gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti in Comuni di altra Provincia e senza alcun titolo per permanere sul nostro territorio;

Misura di Prevenzione Personale prevista dal Codice delle Leggi Antimafia – a carico di altrettanti cittadini italiani gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti in Comuni di altra Provincia e senza alcun titolo per permanere sul nostro territorio; 2 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale – nei confronti di altrettanti cittadini stranieri con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia, il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento dal Territorio Nazionale , con ordine di lasciare il nostro Paese entro 7 giorni . Qualora gli stranieri non ottemperassero, verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine ;

nei confronti di con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia, il Questore ha emesso altrettanti , con . Qualora gli stranieri non ottemperassero, verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed ; 5 Avvisi Orali – Misura di Prevenzione Personale prevista dal Codice delle Leggi Antimafia – nei confronti di pluripregiudicati sorpresi in atteggiamenti e luoghi sospetti, in relazione ai quali si ha fondato motivo di ritenere che vivano con i proventi dei reati commessi.