VICENZA – Due stranieri occupano appartamento abusivamente: denunciati. Un terzo trovato con coltello

Nel pomeriggio di ieri, personale della Sezioni Volanti della Questura di Vicenza ha effettuato lo sgombero di un appartamento, sito in via Catalani, abusivamente occupato da cittadini di nazionalità nigeriana.

L’appartamento, che risultava essere provvisto di arredi ed utenze domestiche, era occupato da U.I.T. nato nel 1986 e U.G. nato nel 1997, entrambi cittadini nigeriani.

Gli stessi venivano quindi accompagnati in Questura per essere sottoposti a rilievi dalla Polizia Scientifica e successivamente indagati in stato di libertà per rispondere del reato di invasione arbitraria di edifici altrui.

Nella successiva serata, nel corso delle attività di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volanti, notava un individuo con il volto parzialmente travisato da sciarpa e cappuccio che alla vista della Polizia cercava di allontanarsi, ma veniva immediatamente bloccato.

Lo stesso, che appariva particolarmente nervoso ed insofferente al controllo, veniva immediatamente sottoposto a perquisizione personale grazie alla quale veniva rinvenuto un coltello con lama di circa 20 cm, che il soggetto occultava nei pantaloni.

Lo stesso veniva accompagnato in Questura per essere denunciato in stato di libertà per il reato di porto ingiustificato di porto di arma per cui non è ammessa la licenza.