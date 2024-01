VICENZA – Due morti per l’influenza suina

Due decessi causati dal virus A H1N1, noto come influenza suina, sono stati registrati nell’ospedale di Vicenza in pochi giorni.

Il primo paziente, un uomo di 55 anni, è deceduto il 7 gennaio, mentre ieri è morto un paziente di 47 anni a causa della stessa malattia, dopo giorni di condizioni disperate.

Altre tre persone, inclusa una donna in condizioni gravi, sono attualmente ricoverate in terapia intensiva a causa delle complicanze legate alla patologia, come la polmonite interstiziale. L’ASL di Vicenza ha lanciato un appello affinché le persone si vaccinino il prima possibile. Il virus, contratto come un’influenza, può essere prevenuto attraverso il vaccino antinfluenzale diffuso in questa stagione.