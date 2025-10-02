Vicenza, due gravi incidenti in A4: Vigili del Fuoco liberano feriti dalle lamiere

VICENZA, 2 ottobre 2025 – Mattinata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Vicenza, intervenuti per due incidenti stradali avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro lungo l’autostrada A4 in direzione Milano, nei pressi del raccordo con l’A31.

La prima squadra, con cinque operatori, era diretta sul luogo di un grave sinistro in cui un’autovettura si era incastrata sotto un mezzo pesante, quando si è trovata a dover prestare soccorso circa due chilometri prima, in un secondo incidente probabilmente innescato dai rallentamenti. In quest’ultimo sono rimasti coinvolti due furgoni: uno dei conducenti, rimasto bloccato tra le lamiere, è stato estratto e affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso.

Dopo aver risolto la prima emergenza, i Vigili del Fuoco hanno proseguito fino al punto del primo incidente per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e liberare l’automobilista incastrato sotto al tir.

Le operazioni di soccorso, durate circa due ore, hanno provocato un forte rallentamento della circolazione lungo il tratto interessato, con il traffico rimasto bloccato fino al completamento delle operazioni.