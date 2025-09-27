CRONACA
27 Settembre 2025 - 16.43

Vicenza, donna maltratta il convivente: 40enne sottoposta a braccialetto elettronico

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nella giornata di ieri, venerdì 26 settembre, la Squadra Mobile della Questura di Vicenza ha dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di una donna vicentina di 40 anni.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Vicenza al termine di un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamenti commessi dalla donna ai danni del compagno convivente. Le indagini hanno documentato denigrazioni, aggressioni fisiche con lesioni e ripetute minacce, anche di morte.

Considerata la gravità dei fatti e la reiterazione delle condotte, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare, eseguita dagli investigatori nella mattinata di ieri.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicenza, donna maltratta il convivente: 40enne sottoposta a braccialetto elettronico | TViWeb Vicenza, donna maltratta il convivente: 40enne sottoposta a braccialetto elettronico | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy