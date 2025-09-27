Vicenza, donna maltratta il convivente: 40enne sottoposta a braccialetto elettronico

Nella giornata di ieri, venerdì 26 settembre, la Squadra Mobile della Questura di Vicenza ha dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di una donna vicentina di 40 anni.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Vicenza al termine di un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamenti commessi dalla donna ai danni del compagno convivente. Le indagini hanno documentato denigrazioni, aggressioni fisiche con lesioni e ripetute minacce, anche di morte.

Considerata la gravità dei fatti e la reiterazione delle condotte, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare, eseguita dagli investigatori nella mattinata di ieri.