Vicenza – Dipendente sorpreso a rubare in una ditta orafa. Durante il controllo scappa in bagno e tenta di nascondere l’oro

Nel pomeriggio del 29 ottobre 2025, la Polizia di Stato è intervenuta presso una ditta orafa di Vicenza dopo una segnalazione giunta sul numero di emergenza 113. Il titolare aveva sorpreso un dipendente mentre si appropriava di materiale prezioso.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno accertato che i titolari, a seguito di continui ammanchi di preziosi semilavorati, avevano deciso di sottoporre i dipendenti a un controllo a sorpresa con metal detector. Durante questa operazione, uno degli impiegati si era precipitato in bagno con il pretesto di lavarsi le mani. Tuttavia, le telecamere di sicurezza installate nell’azienda hanno ripreso il dipendente mentre nascondeva dei semilavorati in oro all’interno di un rotolo di carta igienica.

Il materiale prezioso, recuperato successivamente da uno dei titolari, risultava essere oro 750 per un peso complessivo di 104,5 grammi. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori semilavorati, per un totale di 44,6 grammi, occultati all’interno della borsa termica porta pasto del dipendente.

L’autore del furto, cittadino italiano nato nel 1969, è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere del reato di furto.