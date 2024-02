VICENZA – Detenuto incendia la cella: agenti intossicati

Momenti di tensione e pericolo nel carcere di Vicenza nel primo pomeriggio di mercoledì con un bilancio di sette agenti intossicati, portati all’ospedale San Bortolo per i fumi inalati. Un detenuto ha infatti incendiato la propria cella. La notizia è riferita dalla segreteria interregionale del sindacato Uspp del Triveneto. Alcuni reparti del carcere sono stati evacuati per evitare che gli altri detenuti si intossicassero. La tragedia è stata evitata – scrive il sindacato – grazie al pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria ed è stato necessario richiamare agenti fuori servizio. Il sindacato denuncia una situazione di continuo pericolo per il personale, sottoposto a turni turni massacranti e alla presenza di detenuti problematici che generano stress lavorativo, impattando inevitabilmente sulla vita familiare dei dipendenti.