VICENZA – Controlli straordinari dei Carabinieri nelle zone calde: fermato anche un ladro di jeans

Nel primo pomeriggio di mercoledì 8 febbraio, fino a sera, i militari della Compagnia

Carabinieri di Vicenza sono stati impiegati in un servizio straordinario in città.

Il servizio si è concentrato nelle zone di c.so Santi Felice e Fortunato via Milano, via Torino, via Genova,

via Venezia, p.zza Bologna, zona Campo Marzo. Sono stati effettuati posti di controllo alla circolazione stradale ed è stata impiegata anche una unità cinofila dei Carabinieri di Torreglia.

Durante le ore serali/notturne sono stati effettuati controlli mediante l’utilizzo dell’etilometro.

Nel dettaglio:

Controllati tre esercizi pubblici: un bar in c.so S. Felice e Fortunato, un bar in viale

Milano ed una macelleria in via Firenze.

Controllato in campo Marzo un cittadino di nazionalità nigeriana con diversi

precedenti a carico, risultato essere stato colpito da divieto di ritorno nel Comune di

Vicenza. Trattasi di S. J., ventiseienne, senza fissa dimora, irregolare in Italia.

Fermato un cittadino bosniaco all'interno del negozio "Oviesse" di Corso Palladio,

sorpreso con un paio di Jeans occultato sotto i vestiti ed in possesso di un coltello

sempre nascosto sulla persona. L’uomo M. M., trentaduenne, residente in provincia,

è stato denunciato per tentato

furto, porto illegale di arma e inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di

Vicenza.

Venivano controllati in totale 13 veicoli e 25 persone di cui due pregiudicati e con

provvedimenti a carico

I servizi straordinari continueranno anche nei prossimi periodi coinvolgendo le varie

Stazioni alle dipendenze della Compagnia di Vicenza con un’opera incisiva di

prevenzione soprattutto nelle fasce orarie pomeridiano – serali. I cittadini sono invitati a

chiamare subito il 112 per segnalare la presenza di auto e persone sospette.