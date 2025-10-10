Vicenza – Colpo da un milione in negozio del centro, finti clienti svuotano la cassaforte

Blitz in pieno giorno nel cuore di Vicenza. Due uomini, fingendosi clienti, hanno messo a segno un furto alla Filatelia Palladio di contra’ Muscheria, a pochi passi dalla Basilica. Come riporta l’edizione odierna del Giornale di Vicenza, è accaduto giovedì mattina, intorno alle 11.40. I banditi, entrati con modi tranquilli, hanno chiesto al titolare — un commerciante di 94 anni — di poter vedere alcuni pezzi pregiati. Quando l’uomo ha aperto la cassaforte per mostrare monete d’oro, francobolli e altri articoli di valore, uno dei due lo ha distratto mentre l’altro riempiva un trolley con il contenuto.

Terminato il colpo, i ladri si sono allontanati a piedi, confondendosi tra la folla del mercato settimanale. L’allarme è stato lanciato dalla moglie del negoziante, che ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenute le volanti, la scientifica e la squadra mobile diretta dal vice questore Lorenzo Ortensi.

Il bottino, ancora in fase di stima, potrebbe superare il milione di euro. Il negoziante, sotto choc, è stato portato al San Bortolo per accertamenti. Le indagini si concentrano su una coppia di professionisti del crimine: le telecamere di un negozio vicino potrebbero aver ripreso la fuga dei due. Gli investigatori ritengono che il colpo sia stato pianificato nei minimi dettagli, forse dopo diversi sopralluoghi.