CRONACA
10 Ottobre 2025 - 9.52

Vicenza – Colpo da un milione in negozio del centro, finti clienti svuotano la cassaforte

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Blitz in pieno giorno nel cuore di Vicenza. Due uomini, fingendosi clienti, hanno messo a segno un furto alla Filatelia Palladio di contra’ Muscheria, a pochi passi dalla Basilica. Come riporta l’edizione odierna del Giornale di Vicenza, è accaduto giovedì mattina, intorno alle 11.40. I banditi, entrati con modi tranquilli, hanno chiesto al titolare — un commerciante di 94 anni — di poter vedere alcuni pezzi pregiati. Quando l’uomo ha aperto la cassaforte per mostrare monete d’oro, francobolli e altri articoli di valore, uno dei due lo ha distratto mentre l’altro riempiva un trolley con il contenuto.

Terminato il colpo, i ladri si sono allontanati a piedi, confondendosi tra la folla del mercato settimanale. L’allarme è stato lanciato dalla moglie del negoziante, che ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenute le volanti, la scientifica e la squadra mobile diretta dal vice questore Lorenzo Ortensi.

Il bottino, ancora in fase di stima, potrebbe superare il milione di euro. Il negoziante, sotto choc, è stato portato al San Bortolo per accertamenti. Le indagini si concentrano su una coppia di professionisti del crimine: le telecamere di un negozio vicino potrebbero aver ripreso la fuga dei due. Gli investigatori ritengono che il colpo sia stato pianificato nei minimi dettagli, forse dopo diversi sopralluoghi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicenza - Colpo da un milione in negozio del centro, finti clienti svuotano la cassaforte | TViWeb Vicenza - Colpo da un milione in negozio del centro, finti clienti svuotano la cassaforte | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy