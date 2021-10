VICENZA – Cittadinanza al Milite Ignoto: Giovine, Naclerio, Pellizzari e D’Amore (FdI) depositano mozione

È stata depositata oggi dai Consiglieri comunali vicentini di Fratelli d’Italia Roberto D’Amore, Nicolò Naclerio e Andrea Pellizzari una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Vicenza al Milite Ignoto, aderendo così all’iniziativa ‘Milite Ignoto Cittadino d’Italia’ proposta dall’A.N.C.I. – l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia e sostenuta coralmente dagli esponenti cittadini da tutta Italia del Partito di Giorgia Meloni.

“Mancano pochi giorni al primo centenario di un momento fra i più importanti della nostra Nazione, la traslazione all’Altare della Patria in Roma delle spoglie del Milite Ignoto. Il 28 ottobre del 1921 ad Aquileia, tra le 11 salme di soldati caduti ignoti provenienti dai teatri di battaglia più sanguinosi e cruenti del Primo Conflitto Mondiale, Maria Maddalena Bergamas, ribattezzata ‘la madre d’Italia’, fu chiamata a scegliere le spoglie mortali prive di un nome o di un’appartenenza ad un corpo d’Armi per rappresentare nei secoli l’Italia tutta, unita, quei figli e padri strappati alle loro famiglie, che non ebbero nemmeno l’ultimo sollievo di una tomba su cui piangerli” afferma Roberto D’Amore, Capogruppo di Fratelli d’Italia di Vicenza, “con questa mozione, che ora sottoporremo al voto del Consiglio comunale, puntiamo a riconoscere e rinsaldare il profondo legame che lega la nostra Città al Milite Ignoto, sottolineando l’alto sacrificio in termini di vite umane tributato alla Patria durante la Grande Guerra”.

“Siamo figli e nipoti di una storia che abbiamo il dovere morale di difendere e tramandare alle future generazioni: a loro dobbiamo saper trasmettere quei valori fondativi della nostra Nazione che hanno portato, poco più di un secolo fa, a combattere e a perire intere generazioni sulle nostre montagne e sul nostro Altopiano in nome di un’identità e di un’appartenenza alla Patria che vanno alimentate nel nostro quotidiano” ha aggiunto invece il Presidente del Circolo cittadino di Vicenza di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, che ha poi concluso “la cittadinanza della nostra Città al Milite Ignoto è un gesto dovuto alla storia e ai nostri avi, e ci dà l’opportunità di approfondire una ricorrenza così importante per il Popolo italiano”.