VICENZA – Chiude dopo due anni il Famila di via Torino

La notizia è stata anticipata dal consigliere di opposizione Raffaele Colombara durante una conferenza stampa in presenza di residenti del quartiere. Il Famila di via Torino starebbe per chiudere i battenti, con un duro colpo per l’intero quadrilatero. Fra i motivi della chiusura vi sarebbe anche la sicurezza in zona – secondo Colombara- che negli ultimi anni sarebbe peggiorata. Sempre secondo Colombara è necessario un rilancio della zona “partendo da una revisione urbanistica ed una politica attiva per favorire l’insediamento di nuova residenzialità, come quella universitaria ad esempio”.

I problemi di sicurezza sono legati ad alcune aree abbandonate e alla frequentazione della zona da parte di spacciatori, sbandati e tossicodipendenti. A tal proposito il sindaco Rucco dichiara al Giornale di Vicenza di essere al lavoro per obbligare i privati a intervenire per la messa in sicurezza e pulizia degli immobili abbandonati. Ricorda che l’area è stata oggetto di una importante riqualificazione che proseguirà con l’arrivo del centro per l’impiego nell’immobile del Comune. Inoltre la zona sarà oggetto di ulteriori interventi con l’arrivo della TAV.

Sul tema interviene anche l’assessore Mattia Ierardi che solleva il dubbio di una chiusura che avviene in piena campagna elettorale e chiede una riflessione al privato (ndr. Unicomm) al fine di aprire un tavolo per salvare la presenza