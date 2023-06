VICENZA – Cambia la viabilità in zona Stadio fino al 21 giugno

Per lavori di scavo a cura di V-Reti, èvietata la svolta da viale Margherita, per chi proviene da piazzale Fraccon, su via dello Stadio. Per imboccare via dello Stadio è necessario percorrere tutta la rotatoria attorno a Campo de Nane.

Inoltre è prevista la chiusura temporanea dei tratti interessati dai lavori nelle piste ciclabili di viale Trissino e via Arzignano.

L’intervento si protrarrà fino al 21 giugno.

Sono possibili rallentamenti.

Per informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza.