Vicenza – Braccio sotto una schiacciasassi: grave operaio

Vicenza, 13 ottobre 2025 – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in via Pagliarino, all’altezza del civico 18. Un operaio di 50 anni, originario di Monselice e impegnato in un cantiere stradale insieme ai colleghi, è rimasto con il braccio incastrato sotto una schiacciasassi per cause ancora in corso di accertamento.

I compagni di lavoro hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha stabilizzato l’uomo e lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Secondo quanto riferito dai medici, le lesioni riportate sono gravi ma, fortunatamente, l’operaio non sarebbe in pericolo di vita. Gli accertamenti clinici proseguono per valutare l’entità dei danni.