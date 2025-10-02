CRONACA
Vicenza, auto investe madre e figlia di 4 mesi: entrambe in ospedale

REDAZIONE
VICENZA, 2 ottobre 2025 – Grave incidente questa mattina in via Maganza, dove una donna e la sua bambina di appena quattro mesi sono state travolte da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

L’impatto è stato violento: la madre è stata colpita in pieno, mentre la piccola è stata sbalzata dal passeggino. Immediata la corsa dei soccorsi, con ambulanza e automedica del Suem arrivate sul posto. La donna, stabilizzata sul luogo dell’incidente, è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma successivamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente temuto. La neonata, sempre cosciente, è stata portata al pronto soccorso pediatrico del San Bortolo con ferite di media entità.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

