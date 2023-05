VICENZA – Aggredisce fidanzata sull’autobus: messo KO da un 23enne

Un uomo di 31 anni è stato immobilizzato e fermato a bordo di un autobus dopo aver aggredito la sua fidanzata di 48 anni. L’episodio, ricostruito nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza, risale a ieri mattina ed è avvenuto all’interno di un autobus SVT di linea. Fra i due vi è stata un’accesa discussione fino a quando il 31enne non ha messo le mani addosso alla donna. Uno dei passeggeri è intervenuto ma è stato aggredito a sua volta. Un altro passeggero di 23 anni è invece riuscito a colpire l’aggressore mettendolo KO con un pugno. L’autista nel frattempo ha fermato il mezzo in via Fratelli Bandiera. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e i sanitari del Suem 118. L’aggressore dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio e del fatto di non aver ottemperato ad un foglio di via del questore.