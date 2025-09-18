Vicenza – A fuoco batteria di monopattino in un negozio

Principio d’incendio in un negozio di telefonia a Vicenza: Vigili del Fuoco evitano il peggio

Vicenza, 18 settembre 2025 – Fiamme ieri sera in Viale Milano, dove un principio d’incendio ha interessato la batteria di un monopattino all’interno di un negozio di telefonia.

L’allarme è scattato alle 21:45. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Vicenza, con 3 automezzi e 9 operatori. I pompieri sono riusciti a entrare rapidamente nei locali, circoscrivendo le fiamme ed evitando che si propagassero al resto dell’esercizio commerciale.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita né intossicata. Sul luogo dell’intervento era presente anche la Polizia di Stato per i rilievi del caso.