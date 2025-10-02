Vicenza, 26enne tenta tre scippi in meno di un’ora: arrestato straniero

VICENZA, 2 ottobre 2025 – Nella tarda mattinata di oggi i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno arrestato un 26enne di nazionalità guineana, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di tentata rapina impropria e tentati furti con strappo.

Secondo la ricostruzione, l’uomo, a partire dalle 10.40, avrebbe tentato di rubare il cellulare a un 75enne italiano all’interno del parco Fornaci. Poco dopo, avrebbe preso di mira altri due passanti: un 70enne di origine venezuelana in via Quintino Sella e un 84enne italiano in via Battaglione Framarin. Tutti i tentativi non sono andati a segno e, fortunatamente, le vittime non hanno riportato ferite.

L’allarme è scattato subito e il dispositivo di controllo del territorio dell’Arma è stato attivato. Grazie alla sinergia tra la Sezione Radiomobile, i militari della Stazione locale e la Compagnia di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” – presente in città per rinforzare i servizi perlustrativi – l’area è stata rapidamente cinturata e il sospetto rintracciato nelle vie circostanti, ponendo fine alla sua fuga.

L’episodio conferma, sottolineano i Carabinieri, l’importanza della presenza capillare dell’Arma sul territorio e il valore aggiunto della C.I.O., che ha permesso una risposta tempestiva ed efficace a tutela della comunità.

Al termine delle formalità di rito, il 26enne è stato tradotto presso la Casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.