VICENZA – 17enne investito davanti alla stazione delle corriere

Incidente nel primo pomeriggio davanti alla stazione SVT di Vicenza in viale Milano, in un momento in cui il luogo è frequentato da centinaia di studenti che tornano verso casa. Un 17 è stato investito mentre stava attraversando le strisce pedonali, dalle prime informazioni da una Volvo. Il giovane è stato sbalzato a terra. Soccorso dal Suem 118 pare abbia riportato un trauma cranico. Le sue condizioni non sarebbero gravi