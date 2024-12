Vicentino – Sequestrati 1300 articoli natalizi non sicuri: multe ai commercianti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Come ogni anno le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza, nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti finalizzato alla prevenzione e repressione della circolazione di prodotti contraffatti o non sicuri a tutela dei consumatori finali, hanno avviato, in occasione delle imminenti festività natalizie, numerosi controlli nei confronti di esercenti operanti nel bassanese.

In questo ambito, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 1.300 articoli tra addobbi natalizi e giocattoli per bambini non conformi alla normativa vigente, posti in vendita sugli scaffali di diversi esercizi commerciali. Contestualmente, sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di 3.096,00 euro.

È questo il bilancio dei controlli di polizia economico-finanziaria posti in essere dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Bassano del Grappa, attività che hanno permesso di rilevare la presenza di merce, posta in vendita ai consumatori finali, priva delle informazioni minime in lingua italiana, al fine di comunicare correttamente le caratteristiche dei prodotti.

In particolare, sono stati sequestrati 1.300 articoli per lo più addobbi natalizi per la casa, oggettistica per allestire i tradizionali presepi, nonché numerosi giocattoli per bambini, potenzialmente lesivi per la salute dei consumatori in quanto esposti alla vendita in assenza dei contenuti minimi delle informazioni prescritte dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05) e dal D.Lgs. 54/2011 in materia di sicurezza sui giocattoli.

In relazione ai prodotti sottoposti a sequestro amministrativo, i finanzieri bassanesi hanno accertato, in dettaglio, che gli stessi venivano messi in vendita in violazione delle disposizioni in tema di “etichettatura”, essendo risultati privi delle necessarie indicazioni in lingua italiana concernenti le particolari precauzioni per l’impiego e la composizione, nella prospettiva di evitare eventuali situazioni di pericolo dovute a errate modalità d’impiego e a reazioni allergiche.