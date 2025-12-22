Vicentino Schizzi di acido solforico sul volto in azienda chimica: ferito operaio

Infortunio sul lavoro nella mattinata di lunedì 22 dicembre a Torri di Quartesolo, dove un operaio è rimasto ferito mentre stava svolgendo la propria attività all’interno di un’azienda chimica del territorio. L’uomo è stato colpito al volto da schizzi di acido solforico, riportando lesioni che hanno reso necessario il ricovero ospedaliero.

L’episodio si è verificato sotto gli occhi dei colleghi, che sono immediatamente intervenuti per prestare le prime cure e allertare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, che dopo una prima valutazione hanno disposto il trasferimento dell’operaio all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice giallo.

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, incaricati di effettuare gli accertamenti di competenza per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Sull’infortunio è intervenuta anche la Uil Veneto, che ha espresso preoccupazione per l’ennesimo incidente avvenuto in ambito lavorativo. «La sicurezza deve essere una priorità assoluta – ha sottolineato il segretario generale Roberto Toigo –. Produzione e profitto non possono mai valere più della salute e dell’incolumità di chi lavora».

Le condizioni dell’operaio restano sotto osservazione, mentre proseguono le verifiche per accertare eventuali responsabilità.