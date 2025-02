Vicentino – Raffica di denunce per guida in stato d’ebbrezza, minori con droga, bar multato per carenze igieniche

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nei giorni scorsi, i Carabinieri delle Compagnie di Schio, Bassano del Grappa e Thiene hanno eseguito una serie di controlli straordinari del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di reati, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto del consumo di stupefacenti.

Schio: tre denunce per guida in stato di ebbrezza e due segnalazioni per droga

A Santorso, un 50enne è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito: per lui è scattata la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.

A Schio, un 35enne è stato trovato in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana ed è stato segnalato come assuntore alla Prefettura.

Ad Arsiero, un giovane del luogo è stato sorpreso con hashish per uso personale e segnalato alle autorità.

A Piovene Rocchette, un 32enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Sempre a Piovene, un 48enne è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico elevato e denunciato con ritiro della patente.

Bassano del Grappa: neopatentato denunciato e minore segnalato per droga

A Rosà, un 21enne neopatentato è stato fermato con un tasso alcolemico di 0,87 g/l: denunciato, gli è stata ritirata la patente.

A Pove del Grappa, un 15enne è stato sorpreso con 0,4 grammi di hashish e segnalato come assuntore.

A Marostica, un 21enne è stato trovato con 0,41 grammi di hashish e segnalato alla Prefettura.

Thiene e Asiago: denunce e sanzioni

A Sarcedo, un 58enne ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, venendo denunciato con il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

A Breganze, due stranieri sono stati trovati in possesso di cocaina e marijuana e segnalati come assuntori.

Ad Asiago, un bar è stato sanzionato con una multa da 2.000 euro per carenze igienico-sanitarie riscontrate dai Carabinieri del NAS di Padova.

Le operazioni hanno portato al controllo di 52 persone, di cui 4 con precedenti, e 31 veicoli in transito nelle aree ferroviarie di Thiene e Dueville.

Si ricorda che le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.