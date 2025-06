Vicentino – Paura per una legnaia a fuoco (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 20.30 di ieri sera, 29 giugno, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Molvena, in via Mazzarina, per l’incendio di una legnaia. Le squadre provenienti da Bassano del Grappa, Vicenza e Thiene, con un’autopompa e due autobotti, con un totale di 9 operatori, sono riuscite grazie all’aiuto di schiumogeno, a circoscrivere le fiamme alla sola legnaia contenente 200 quintali di materiale, salvando così l’attiguo deposito attrezzi. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate fino alle ore una circa. Sul posto anche i carabinieri.5007:05