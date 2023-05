VICENTINO – Multato con la Lamborghini, risponde ai vigili: “Siete comunisti!”

Un 58ennne, P.T. di Schio ha dovuto presentarsi in tribunale a Vicenza per rispondere di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. E’ stato assolto per la prima accusa mentre per la seconda il reato è risultato estinto in virtù della riforma Cartabia perché l’uomo ha praticato ‘condotte riparatorie’. La notizia è riportata dal Corriere del Veneto.

P.T. fu fermato alla fine di novembre del 2020, in periodo di lockdown covid. Era a bordo di una Lamborghini con targa tedesca a Costabissara ed effettuò una inversione di marcia non consentita. Fu fermato da due agenti di polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina e multato.

Non reagì bene e iniziò ad insultare gli agenti continuando anche quando fu portato in Comando. Diverse le frasi ingiuriose che avrebbe pronunciato. Sempre come riporta il Corriere avrebbe detto : “Il vostro atteggiamento è da comunisti e il comunismo è una brutta bestia essendo invidiosi dei soldi altrui”, “stavolta avete rotto le scatole alla persona sbagliata, finisce male, non vi va sempre bene“, “Siete proprio inutili, non servite a niente”, “Stai zitto, siete degli ignoranti”»”

Per la difesa, l’uomo avrebbe alzato i toni perché si stava recando ad un appuntamento di lavoro e la situazione è degenerata. Gli agenti avrebbero preteso il pagamento immediato della multa ma non avrebbero avuto il resto da consegnare