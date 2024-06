VICENTINO – Incendio in azienda che tratta rifiuti, sul posto l’Arpav (video)

Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica dell’incendio divampato poco dopo le 18:30 di martedì 11 giugno, in un’azienda di trattamento rifiuti in Via della Repubblica a Sandrigo (VI). Nessuna persona è rimasta ferita. L’incendio si è sviluppato in un capannone di circa 1400 mq con all’interno rifiuti vari, ancora da trattare messi a deposito. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, Bassano, Padova e con i volontari di Thiene con tre autopompe, tre autobotti, l’autoscala e 22 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo generalizzato di tutto il capannone che è stato salvato. Sul posto nella serata di ieri il personale dell’Arpav per il monitoraggio ambientale. Procedono le operazioni di bonifica con dei ragni per lo smassamento e il minuto spegnimento di tutto il materiale coinvolto dalle fiamme. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause dell’incendio.