Vicentino – Grave infortunio sul lavoro: cade dal camion e batte la testa

CARTIGLIANO – È ricoverato in rianimazione all’ospedale San Bortolo di Vicenza un autista di 49 anni, rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì 16 luglio.

L’uomo, dipendente di una ditta di trasporti del Bergamasco, si trovava nel piazzale della O.M.O. di Cartigliano per effettuare una consegna di profilati in alluminio. Dopo aver terminato lo scarico del materiale, stava assicurando il carico con delle cinghie quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto dal cassone del camion, facendo un volo di circa due metri e battendo violentemente la testa sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto in un momento in cui nessuno stava osservando l’autista, poiché i titolari della ditta vicentina si stavano allontanando e il mezzo era posizionato in modo da nascondere alla vista l’area di lavoro. Sono stati proprio loro, pochi istanti dopo, ad accorgersi dell’uomo privo di sensi e a chiamare immediatamente i soccorsi.

Il personale del Suem 118, valutata la gravità delle lesioni, ha disposto il trasferimento d’urgenza al San Bortolo in codice rosso. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.