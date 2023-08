VICENTINO – Garage a fuoco nella notte

Intervento dei vigili del fuoco alle 21 di ieri sera, in via Maglio a Calvene (VI) per spegnere l’incendio di un garage con diverse attrezzature all’interno: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Danni lievi da fumo all’abitazione adiacente.

Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco di Schio e i volontari di Thiene, che hanno rapidamente spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura. In supporto dalla centrale anche l’autoscala e l’autobotte, che hanno fatto subito rientro perché non erano più necessarie.

L’intervento delle squadre è terminato intorno alle 23.