Vicentino: due cittadini trovati in possesso di coltelli

Il Giornale di Vicenza riporta delle denunce a carico di due vicentini, uno di Grisignano e uno di Vicenza, rei di avere indosso dei coltelli a serramanico.

Il primo fatto è successo a Grisignano, dove D.A., 29 anni, è stato trovato con un coltello di 16 centimetri. La lama è stata trovata dai militari all’interno della vettura dell’uomo, in un controllo occasionale in viale della Pace.

Domenica invece, in via Nino Bixio, un giovane nigeriano di 23 anni, J.O., è stato avvistato allontanarsi velocemente in bicicletta. Raggiunto da una macchina della Sezione Volanti, il ragazzo ha iniziato ad agitarsi e a dare in escandescenza, togliendosi quasi tutti i vestiti. Prima che si spogliasse del tutto, i poliziotti si sono resi conto che aveva un coltello a serramanico nei pantaloni. Accompagnato in Questura, il nigeriano è stato fotosegnalato e poi denunciato per porto abusivo d’arma da taglio.