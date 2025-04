Vicentino – Bimba si getta da un ponte: salvata in extremis dai carabinieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il 18 aprile 2025, alle ore 09:40 circa, a Schio (VI), a seguito di una richiesta pervenuta al 112 da parte di un privato cittadino, è stata segnalata la presenza di una bambina che, in via Trento e Trieste, si era gettata dal ponte di Magrè. La centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Schio ha immediatamente attivato i militari della locale stazione, del dipendente NORM e i vigili del fuoco, che hanno raggiunto con tempestività il luogo indicato.

Sul posto, i militari, dopo aver scorto la bambina seduta sul greto del torrente in piena, in una posizione di evidente rischio di essere trascinata dalla corrente, hanno deciso di scendere insieme al personale dei vigili del fuoco attraverso un terrapieno a gradoni, riuscendo a raggiungerla e a metterla in sicurezza. La minore, ferita, è stata trasportata a livello strada grazie a un’imbracatura idonea e affidata ai sanitari del Suem 118, che l’hanno trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso. Non è in pericolo di vita; la prognosi è in corso di refertazione.

Le immediate indagini hanno permesso di identificare la bambina, affetta da autismo, che poco prima si era allontanata dalla sala d’attesa del punto prelievi della Casa della Salute “De Lellis” di Schio, approfittando del fatto che la madre, convivente, si stava sottoponendo ad accertamenti sanitari di laboratorio.

Sono in corso accertamenti per valutare eventuali responsabilità di terzi in merito all’allontanamento della minore.