VICENTINO – Azienda agricola fuori da ogni regola: maxi sanzione e possibili denunce

Nell’ambito di sinergica organizzazione tra Carabinieri dell’Arma Territoriale e Reparti Speciali,

nella mattinata del 13 febbraio, veniva eseguita una mirata operazione di servizio volta al controllo

di aziende che operano nel settore agricolo. Venivano impiegati militari dell’Arma di Dueville, del

Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova, nel

territorio del Comune di Montecchio Precalcino.

I Carabinieri controllando una azienda agricola accertavano varie violazioni di natura penale, a

carico del presidente della società, che saranno segnalate alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Vicenza quali il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai

mutamenti organizzativi e produttivi; mancata osservanza delle disposizioni aziendali sull’uso dei

d.p.i.; presenza di presidi sanitari incompleti ed inidonei; scarsa pulizia area refettori e servizi

igienici; ostruzione uscite di emergenza; per un ammontare complessivo di ammende pari a 26.000

euro.

Nella medesima azienda agricola, nell’area adibita ad allevamento, venivano rilevate anche varie

inadeguatezze igieniche, nonché’ la gestione impropria di farmaci veterinari, tuttora al vaglio del

citato Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova cc per la contestazione di sanzioni

amministrative e penali