VICENTINO – Autobus con 20 passeggeri esce di strada: paura e perdita di gasolio

Incidente lunedì alle ore 17 a Cornedo Vicentino in via Monte Verlaldo. Un autobus Svt con una ventina di passeggeri a bordo, che procedeva in direzione Castelgomberto, è uscito di strada, per cause in corso di accertamento, finendo sopra l’aiuola presente lungo il piazzale dove si trova il ristorante-pizzeria Roncari. Il mezzo si è seriamente danneggiato nella parte anteriore ed ha cominciato a perdere gasolio che si è disperso nel piazzale. Sul posto la Polizia Locale Valle Agno e i vigili del fuoco per le operazioni di rilevamento, messa in sicurezza e pulizia. Non vi sarebbero feriti.