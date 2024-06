VICENTINO – Auto contro guardrail: autista ferito

COGOLLO DEL CENGIO, AUTO CONTRO IL GUARDRAIL: FERITO L’AUTISTA

La notte scorsa, tra giovedì e venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 350 a Cogollo del Cengio (VI) per un’auto finita incastrata sotto il guardrail: ferito il conducente. I pompieri accorsi da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto rimasta bloccata, mentre l’autista venuto fuori autonomamente era già in cura da parte del personale sanitario del Suem. La squadra ha poi provveduto a tagliare il guardrail permettendo cosi il recupero della Volkswagen Golf da parte del carro attrezzi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.