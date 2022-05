Viabilità – Approvato il Bilancio: un anno di opere in provincia di Vicenza

Il Consiglio di Amministrazione di Vi.abilità, riunitosi lo scorso 28 aprile sotto la presidenza di Magda Dellai, ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2021.

(sopra l’intervento della presidente Dellai in conferenza stampa, sotto il video aziendale riassuntivo delle opere)

Il 2021 è stato caratterizzato da due fattori esogeni di portata mondiale, quali il protrarsi degli effetti della pandemia da Covid-19 e il rincaro delle materie prime che hanno profondamente influenzato lo scenario dentro il quale Vi.abilità srl si è trovata a dover operare.

Il bilancio 2021 di Vi.abilità srl, concessionaria della Provincia di Vicenza per la gestione di 1240 km di strade di competenza, dei ponti e delle infrastrutture collegate e del tunnel Schio-Valdagno, si chiude con un utile di esercizio di € 56.352 rispetto a € 55.104 del 2020.

Un dato su tutti che va evidenziato è il significativo aumento del valore della produzione che passa da € 16.017.320 del precedente esercizio a € 20.047.034 nel 2021 registrando un incremento di circa il 25%.

Le voci principali di ricavo provengono da opere stradali per € 4.569.455, manutenzione programmata per € 4.430.928, al canone da Provincia di € 3.658.852 e dal contributo di € 4.000.000, e da ricavi per pedaggi tunnel € 2.602.271 rispetto a € 2.318.954 del 2020 con un incremento del 12,2%.

All’aumento della produzione, corrisponde un aumento dei costi generali ( ma non quello del personale), che sono passati da € 15.960.081 del 2020 a € 19.989.688 nel 2021.

Le voci principali relative ai costi si riferiscono a:

• Costi di gestione dei veicoli aziendali per € 220.086, di cui costo carburante € 129.758.

Acquisto di beni: con la maggiore voce di spesa in acquisto di beni e materiali per € 9.648.613 rispetto a € 5.687.448 del 2020. Nel dettaglio: S.A.L. Opere Stradali € 4.569.455, S.A.L. Manutenzione Programmata € 4.430.928, acquisto segnaletica € 105.913, acquisti materie sussidiarie e consumo € 510.828, acquisti di servizi per € 409.103.

Prestazione di terzi per servizi: per un totale di € 5.038.956 cresciuti del 9% circa rispetto a € 4.618.634 del 2020. Si menzionano: € 577.134 per Spese Tecniche progettazione commesse; Spese tecniche varie per commesse € 224.672;

Servizi di manutenzione straordinaria: per € 2.621.820, così composti: servizio OM lavori appaltati € 1.799.281; servizi sfalcio erba € 454.386, servizi potatura e ordinaria manutenzione, servizi pulizia stradale € 249.630; per servizi di somma urgenza € 96.833; servizi invernali suddivisi per i 72 tronchi in cui è stato suddiviso il progetto neve quinquennio 2018- 2023 per € 1.440.653 rispetto a € 1.528.776 del 2020, inclusi i servizi invernali su tunnel Schio-Valdagno e i servizi sulla SP 148 Cadorna;

Spese amministrative generali per € 313.891

Costi del personale dipendente: € 3.146.452 diminuiti del 6% circa rispetto a € 3.345.349 del 2020, con un costo medio a dipendente di € 40.863 rispetto ai 43.446 del 2020 (77 unità numero medio dipendenti nel 2021).

Sono stati disposti accantonamenti per rischi vari per un totale di € 347.189, di cui Accantonamento fondo manutenzione € 270.000, e Accantonamento per incentivo personale dipendente € 77.189.

“I risultati presentati oggi confermano la validità del modello di Vi.abilità srl, in questi tre anni di lavoro la Società ha investito 18.784.000 in opere stradali, 3.050.000 in importanti lavori di ammodernamento del tunnel Schio-Valdagno, 5.755.079,13 di interventi sui ponti della nostra provincia, 2.470.000 nella sistemazione dei dissesti e nella protezione dei versanti, 3.173.608 nei dispositivi di tenuta stradale, i guard rail, 17.050.000 nella direzione lavori di edifici scolastici ed universitari (II e III stralcio Università a Vicenza, Polo di Viale Margherita e Liceo Corradini di Thiene).

Numeri che da soli spiegano la mole di lavoro della nostra Società ed ai quali vanno sommate opere in fase di progettazione per quasi 50 milioni di euro ( 37.100.000 in opere stradali, 15.643.802,09 nei ponti, 1.339.000 nella sistemazione di dissesti e protezione di versanti, nonchè 1.400.000 euro nei guard-rail)”,

ha dichiarato la Presidente di Vi.abilità Magda Dellai.

“In un contesto fortemente complesso e sfidante, Vi.abilità resta una risorsa importante per l’Amministrazione Provinciale, mettendo a terra progettazioni di opere che nei prossimi anni renderanno strade, ponti ed infrastrutture del nostro territorio più moderne e soprattutto più sicure. Ringrazio la Presidente ed il CdA per l’ottimo lavoro svolto”, ha commentato il Presidente della Provincia Francesco Rucco.

“Questi straordinari numeri sono merito delle donne e degli uomini che, quotidianamente, ognuno nel proprio ruolo, lavorano con dedizione e passione in Vi.abilità ed ai quali va il nostro più sentito ringraziamento”, ha dichiarato il Direttore Generale Fabio Zeni.