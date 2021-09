Verona mette ordine nella giungla dei monopattini

(ANSA) Con un nuovo bando che vedrà a breve le aggiudicazioni, il Comune di Verona mette ordine nella ‘giungla’ dello sharing dei monopattini elettrici. Diventeranno solo 3 le società certificate che potranno operare in città, per uno stock complessivo di 1.200 mezzi, 400 per ognuna, con possibilità di salire a 1.400-1.500 in occasione di eventi che prevedano grande afflusso di turisti.

Verona è stata tra le città pioniere in Italia a disciplinare con un regolamento e norme di sicurezza l’uso dei monopattini, equiparandoli (dal punto di vista del codice) alle biciclette.

Ora l’assessorato alla mobilità guidato da Luca Zanotto, ha fatto un ulteriore step per regolamentare l’uso di questi mezzi green, con l’avviso pubblicato la scorsa primavera che mette precisi paletti per gli operatori del settore, i quali dovranno garantire la disponibilità di parcheggi; avere un numero verde attivo 24 su 24; implementare un codice Id per identificare ogni monopattino e l’utente che lo ha in uso – quest’ultimo dovrà esibire un documento di riconoscimento – l’identificazione delle zone dove i monopattini possono circolare, e la presenza dei punti di prelievo anche nei quartieri. Infine, la novità della ‘tassa’ di scopo: per ogni mezzo affittato al Comune andrà 1 euro che servirà a realizzare nuova segnaletica orizzontale per i mezzi di mobilità sostenibile, e per nuove rastrelliere di biciclette.