Venti di guerra il Laguna? Il sottomarino Romeo Romei a Venezia per il film sul ‘Comandante’ Todaro

Per i turisti la vista è tanto spettacolare quanto inquietante. Un sottomarino emerge dalla laguna, fra barche e gondole. E’ il Romeo Romei, quarto sottomarino della classe dedicata al comandante Salvatore Todaro (tipo U212A) ed è impegnato in attività addestrativa in Adriatico. Oggi era prevista una sosta logistica a Venezia ed è ormeggiato in Riva dei Sette Martiri fino al 1° settembre.

La sua presenza è legata alla presentazione della pellicola di Edoardo De Angelis ‘Comandante’ che narra la storia di Salvatore Todaro, interpretato da Pierfrancesco Favino. Il film, realizzato in collaborazione con la Marina Militare, viene presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema. Salvatore Bruno Todaro è stato un militare italiano. Comandante di sommergibili della Regia Marina durante la seconda guerra mondiale ricevette diverse decorazioni.

Il sottomarino Romeo Romei è aperto alle visite a bordo nei seguenti giorni/orari:

Martedì 29 agosto: dalle 1700 alle 1930;

Mercoledì 30 agosto: dalle 0900 alle 1230 e dalle 1700 alle 1930;

Giovedì 31 agosto: dalle 0900 alle 1230.