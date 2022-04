Venezia 1600, il sindaco Rucco ha ricevuto un riconoscimento per aver contribuito alle celebrazioni

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha consegnato un premio speciale al sindaco di Vicenza Francesco Rucco e alla città di Vicenza per l’importante contributo dato alle celebrazione di Venezia 1600.



Il riconoscimento -una targa raffigurante il leone di San Marco – è stato consegnato lunedì 25 aprile alle 16.30 durante il Premio Festa di San Marco che ha avuto luogo a Palazzo Ducale a Venezia.

Sono stati premiati, insieme a Vicenza, anche i Comuni di Pirano, Rovigno, Cherso, Castelfranco Veneto, Crema e Bergamo.



“È stato un grande onore ricevere a nome della Città di Vicenza, assieme ad altri sindaci di comuni importanti, il premio Festa di San Marco per aver organizzato iniziative in ricordo dell’anniversario dei 1600 anni di fondazione di Venezia” – dichiara il sindaco Francesco Rucco.