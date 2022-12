VENETO – Vola giù dal terzo piano, 19enne gravissimo

Un ragazzo di 19 anni è caduto ieri sera dal terzo piano del condominio nel quale abita, a Padova in via Marostica, nel quartiere Armistizio. Si trova ora ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Padova.

Il giovane era rientrato a casa e una volta davanti alla porta si era accorto di non avere le chiavi per aprire, ma in casa non c’era nessuno. I soccorsi sono stati chiamati all’istante. Sul posto si è precipitato il Suem con ambulanza e auto medica: dopo le prime cure e le manovre di rianimazione il 19enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in codice rosso.

Probabilmente con la luce spenta potrebbe essere scivolato cadendo poi rovinosamente a terra.

Sul posto anche la polizia per far luce su quanto successo.