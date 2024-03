VENETO – Violento scontro: muore giovane donna, 4 feriti

GODEGA DI SANT’URBANO, SCONTRO TRA DUE AUTO: DECEDUTA UNA GIOVANE DONNA, ALTRE QUATTRO PERSONE FERITE

Alle 19:15, di sabato 9 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Baer e la variante della SP41 di Pianzano a Godega di Sant’Urbano per un incidente stradale tra due auto, di cui una finita rovesciata su un fianco: 4 feriti e una persona deceduta. I vigili del fuoco arrivati da Conegliano e con i volontari di Gaiarine, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto rovesciata tre giovani donne. Niente da fare nonostante i soccorsi sanitari per una delle ragazze, il medico ne ha dovuto dichiararne la morte. Le altre due sono state stabilizzate dai sanitari e trasferite in ospedale in elisoccorso e ambulanza. Assistiti dal personale sanitario anche gli occupanti della Volkswagen Maggiolone, mamma e figlio, rimasti feriti in maniera più lieve, pure loro trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico e sono ora in corso i rilievi per determinare le cause del sinistro.